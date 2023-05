"Das hat es vorher noch nie gegeben"

Dietmar Fröhlich ist ein aktiver Mensch, auch jetzt im Alter von 72 Jahren noch. Seit 1967 in der Feuerwehr, zuständig für Haus und Hof, in Familie unterwegs mit Frau Gudrun, dem Sohn und zwei Enkeln, ab und zu im Wald und auf dem Fahrrad. Am häufigsten ist er aber wohl auf Kegelbahnen anzutreffen. Seit mehr als 60 Jahren übt er...