Den Klassenerhalt im Blick: Tischtennisspieler aus dem Erzgebirge wollen Relegationsrang verlassen

Der 1. TTV Schwarzenberg ist kommenden Sonnabend im neuen Jahr das erste Mal in der Sachsenliga gefordert und zuhause in der Außenseiterrolle.

Auf dem ungeliebten Relegationsrang hat der 1. TTV Schwarzenberg den Jahreswechsel verbracht. Dabei war der Wiederaufstieg in die Sachsenliga mit einem Wunsch verbunden: Die Klasse zu halten. Dafür müssen die Tischtennisspieler noch einiges tun. Weiter geht es kommenden Sonnabend zuhause. Ab 17 Uhr stehen die Erzgebirger gegen den TTV Burgstädt...