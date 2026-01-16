MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
So glücklich war das Team kurz vorm Aufstieg. Nun steht Schwarzenberg unter Zugzwang.
So glücklich war das Team kurz vorm Aufstieg. Nun steht Schwarzenberg unter Zugzwang. Bild: L. Bergauer/Verein
So glücklich war das Team kurz vorm Aufstieg. Nun steht Schwarzenberg unter Zugzwang.
So glücklich war das Team kurz vorm Aufstieg. Nun steht Schwarzenberg unter Zugzwang. Bild: L. Bergauer/Verein
Aue
Den Klassenerhalt im Blick: Tischtennisspieler aus dem Erzgebirge wollen Relegationsrang verlassen
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der 1. TTV Schwarzenberg ist kommenden Sonnabend im neuen Jahr das erste Mal in der Sachsenliga gefordert und zuhause in der Außenseiterrolle.

Auf dem ungeliebten Relegationsrang hat der 1. TTV Schwarzenberg den Jahreswechsel verbracht. Dabei war der Wiederaufstieg in die Sachsenliga mit einem Wunsch verbunden: Die Klasse zu halten. Dafür müssen die Tischtennisspieler noch einiges tun. Weiter geht es kommenden Sonnabend zuhause. Ab 17 Uhr stehen die Erzgebirger gegen den TTV Burgstädt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.11.2025
4 min.
Tischtennis im Erzgebirge: Wie ein Student dem Sachsenligisten helfen will
Max Knappe (r.) spielt noch nicht lange für den 1. TTV Schwarzenberg. Dennoch gehört der 22-Jährige genau wie Jiri Volek inzwischen zur ersten Mannschaft.
Nach dem ersehnten Wiederaufstieg tut sich der 1. TTV Schwarzenberg aktuell schwer. Zum Zünglein an der Waage könnte das Derby diesen Sonnabend werden. Darauf ist auch ein Neuzugang heiß.
Katja Lippmann-Wagner
09.12.2025
2 min.
Tischtennisspieler aus dem Erzgebirge zahlen beim Spitzenreiter Lehrgeld - mit einer Ausnahme
Die Tischtennisspieler des 1. TTV Schwarzenberg müssen einen Dämpfer verdauen.
Der 1. TTV Schwarzenberg muss in der Sachsenliga erneut mit einem Dämpfer umgehen. Warum der Mannschaftsleiter dennoch optimistisch bleibt.
Anna Neef
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
17:17 Uhr
2 min.
In Spanien wird sogar eine Schnecke gesegnet
Die Tradition der katholischen Tiersegnung geht auf das Mittelalter zurück. Früher ließen die Bauern ihr Vieh segnen, heute sind es vor allem Städter, die ihre Lieblinge immer an einem 17. Januar, dem Fest von San Antón, dem Schutzeiligen der Tiere, zur Kirche tragen.
In Madrid werden jedes Jahr am 17. Januar Tiere aller Art gesegnet – diesmal war sogar eine Schnecke dabei. Was hinter der jahrhundertealten Tradition steckt.
16.01.2026
4 min.
Salami und Wiegebraten sind der Renner: Fleischerei in Hainichen gibt es seit 60 Jahren
Die Fleischerei Scheffler mit Erika Scheffler und Fleischermeister Willy Scheffler, Verkäuferin Melanie Walker und Fleischermeister Tino Scheffler (v.l.).
1966 war es soweit: Willy und Erika Scheffler starteten mit Mitte 20 im eigenen Betrieb. Sohn Tino setzt heute die Tradition fort. Mit der „Weberstube“ hat sich ein zweites Standbein etabliert.
Franziska Bernhardt-Muth
17:15 Uhr
4 min.
Neujahrsempfang im Erzgebirge: Rockstar-Auftritt, Bürokratie-Frust und ein Strafzettel-Lacher
Beim Neujahrsempfang der Iga in Aue auf der Bühne im Gespräch: Ostrock-Legende Toni Krahl (l.) und Moderator Alexander Fuchs.
Politischer Klartext, Rockmusiker Toni Krahl auf der Bühne und Ehrungen: Der Neujahrsempfang der Industrie- und Gewerbevereinigung Westerzgebirge in Aue hat am Donnerstagabend mehr als Grußworte geboten. Und hielt überraschende Momente bereit.
Jürgen Freitag
Mehr Artikel