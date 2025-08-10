Deutsche Endurofahrer werden erstmals nach 38 Jahren wieder Weltmeister

Es ist eine historische Leistung: 38 Jahre nach dem Sieg der DDR bei der Enduro-Sechstagefahrt in Polen steht nun wieder eine gesamtdeutsche Mannschaft ganz oben auf dem Podest.

38 Jahre ist es her, als 1987 im polnischen Jelenia Góra die Enduro-Trophymannschaft der DDR bestehend aus Jens Thalmann, Reinhard Klädtke (beide auf Simson), Uwe Weber, Harald Sturm, Jens Scheffler und Jens Grüner (alle MZ) bei der 62. Sechstagefahrt triumphierte und den Weltmeistertitel holte. Nun ist dieses Kunststück wieder einer deutschen...