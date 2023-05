Deutsche Meisterschaft ruft

Die Kegler Dietmar Fröhlich und Reiner Walther (r.) - hier während der Siegerehrung nach den Sachsentitelkämpfen - fahren am Wochenende zur Deutschen Meisterschaft. Die beiden Sehmaer haben sich vor 14 Tagen als Landes- und Vizelandesmeister für diesen Höhepunkt in Wiesbaden qualifiziert, für beide ist dies der bisher größte Erfolg in ihrer langen...