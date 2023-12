Dezimierter Kader erkämpft Remis

Im letzten Spiel der Hinrunde haben die Tischtennisspielerinnen der SG Sorgau in der Sachsenliga ein Remis erreicht. An den heimischen Platten stand es gegen den SV Saxonia Freiberg am Ende 7:7. "Als Tabellenzweiter angereist, gingen die Gäste leicht favorisiert in die Partie. Nach dem vielen Verletzungspech der letzten Wochen...