Vier Tore steuerte Sophie Zeller (rechts), hier im Duell mit Emma Bielawny, zum Weißenborner Derby-Sieg bei.
Vier Tore steuerte Sophie Zeller (rechts), hier im Duell mit Emma Bielawny, zum Weißenborner Derby-Sieg bei. Bild: Gerd Klemm
Marienberg
Die Nummer 1 im Erzgebirge: Warum Weißenborns Oberliga-Handballerinnen den Sieg gegen Marienberg besonders feierten
Von Andreas Bauer
Mit einem souveränen Heimsieg haben die Rotation-Damen ihre Medaillenambitionen untermauert. Für den anfangs noch gut mithaltenden Lokalrivalen bleibt dagegen nur eine bittere Erkenntnis.

Mit dem Jubel und dem Freudentanz nach der Schlusssirene war es noch nicht getan. Vor dem Gang in die Kabine musste sich Luisa Groß auch noch das Mikrofon schnappen, um sich lautstark beim Publikum zu bedanken. „So ein Spiel ist immer etwas Besonderes, weil es nun mal ein Erzgebirgsderby ist“, so die 27-jährige Kreisläuferin des SV Rotation...
