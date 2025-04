Die Sommerferien enden, die neue Fußball-Saison beginnt

Der Kreisfußballverband hat den Rahmenterminplan für die kommende Spielzeit veröffentlicht. Am 9./10. August stehen die ersten Pflichtspiele der Saison 2025/26 an.

Nichts ist so wichtig wie eine langfristige Planung. Das weiß auch der Kreisverband Fußball Erzgebirge und hat den Rahmenterminplan für die Spielzeit 2025/26 bekannt gegeben. Dabei sind die Sommerferien im Freistaat der rote Faden, denn während die alte Saison am 22. Juni – und damit am Wochenende vor der letzten Schulwoche – endet,...