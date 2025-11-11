Drama in der Kreisklasse Chemnitz: Fußballspieler erleidet Herzinfarkt

Stollberg
In der Partie zwischen Kleinolbersdorf und Neukirchen II ist ein Spieler der Gastgeber kurz nach seiner Einwechslung kollabiert. Verantwortliche beider Seiten reagierten sofort – und retteten ihm das Leben.
Dass Fußballspieler auf dem Spielfeld kollabieren, kommt zum Glück selten vor – mitunter aber leider doch. Am Wochenende ist die Partie in der 1. Kreisklasse Chemnitz zwischen der Spielgemeinschaft Kleinolbersdorf-Altenhain/SG Adelsberg II und der zweiten Mannschaft der SG Neukirchen von einem derartigen Zwischenfall überschattet worden. Eine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.