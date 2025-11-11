Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Auf dem Sportplatz in Altenhain kollabierte am Wochenende ein Fußballspieler.
Auf dem Sportplatz in Altenhain kollabierte am Wochenende ein Fußballspieler. Bild: Symbolbild/pixfly - stock.adobe.com
Auf dem Sportplatz in Altenhain kollabierte am Wochenende ein Fußballspieler.
Auf dem Sportplatz in Altenhain kollabierte am Wochenende ein Fußballspieler. Bild: Symbolbild/pixfly - stock.adobe.com
Stollberg
Drama in der Kreisklasse Chemnitz: Fußballspieler erleidet Herzinfarkt
Redakteur
Von Jürgen Werner
In der Partie zwischen Kleinolbersdorf und Neukirchen II ist ein Spieler der Gastgeber kurz nach seiner Einwechslung kollabiert. Verantwortliche beider Seiten reagierten sofort – und retteten ihm das Leben.

Dass Fußballspieler auf dem Spielfeld kollabieren, kommt zum Glück selten vor – mitunter aber leider doch. Am Wochenende ist die Partie in der 1. Kreisklasse Chemnitz zwischen der Spielgemeinschaft Kleinolbersdorf-Altenhain/SG Adelsberg II und der zweiten Mannschaft der SG Neukirchen von einem derartigen Zwischenfall überschattet worden. Eine...
