Große Enttäuschung im Ziel: Nach zwei Stürzen belegen Vinzenz Geiger (links) und Johannes Rydzek im Teamsprint der Nordischen Kombination nur Platz 5.
Große Freude nach dem Springen: Johannes Rydzek war nach seinem Sprung im dichten Schneefall in Führung gegangen, das blieb auch so nach dem Sprung von Vinzenz Geiger.
Die Medaillengewinner im Teamsprint: die norwegischen Olympiasieger Jens Luraas Oftebro (hinten Mitte) und Andreas Skoglund (vorn M.), die Zweitplatzierten Ilkka Herola (l.) und Eero Hirvonen (2.v.l.) aus Finnland und die drittplatzierten Österreicher Johannes Lamparter (hinten r.) und Stefan Rettenegger.
Große Enttäuschung im Ziel: Nach zwei Stürzen belegen Vinzenz Geiger (links) und Johannes Rydzek im Teamsprint der Nordischen Kombination nur Platz 5.
Große Freude nach dem Springen: Johannes Rydzek war nach seinem Sprung im dichten Schneefall in Führung gegangen, das blieb auch so nach dem Sprung von Vinzenz Geiger.
Die Medaillengewinner im Teamsprint: die norwegischen Olympiasieger Jens Luraas Oftebro (hinten Mitte) und Andreas Skoglund (vorn M.), die Zweitplatzierten Ilkka Herola (l.) und Eero Hirvonen (2.v.l.) aus Finnland und die drittplatzierten Österreicher Johannes Lamparter (hinten r.) und Stefan Rettenegger.
Annaberg
Dramatisches Rennen: Deutsche Kombinierer scheitern nach Stürzen im Schneegestöber
Von Katja Sturm
Nach dem Springen liegen Vinzenz Geiger und Johannes Rydzek in Führung. Doch bei dichtem Schneefall können sie sich nicht belohnen. Das Langlaufrennen wird für sie zu einer großen Enttäuschung.

Dicke Flocken waren seit dem Morgen unentwegt vom Himmel gefallen. Die Schneedecke im Langlaufstadion von Tesero war so hoch, dass ein Dutzend Freiwilliger sie im Zielbereich noch mehrfach auf Brettern hin- und hergleitend plattdrücken musste, während das abschließende Rennen im Teamsprint der Nordischen Kombinierer schon lief. Den Fluch, der...
