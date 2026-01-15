Drei Turniere an einem Tag: Fußballer aus dem Erzgebirge lassen den Ball laufen

Aue
Das 37. Herrenturnier steht beim SV Alberoda am Sonnabend auf dem Plan. Und auch der Nachwuchs kommt nicht zu kurz.
Drei Turniere an einem Tag: Die Fußballer des SV Alberoda sind am Sonnabend in der Lößnitzer Erzgebirgshalle mehrfach Gastgeber. Ab 9 Uhr messen sich E-Junioren und ab 12 Uhr D-Jugendliche – etwa aus Bad Schlema, Bernsbach, Schwarzenberg und Lauter. Eintritt frei. Freizeitteams der Altersklasse Ü 30 treten ab 16 Uhr an den Ball. Dieses...
