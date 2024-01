Ehemalige Eliteschüler aus Oberwiesenthal pirschen sich ans Niveau der Erwachsenen heran

Die Weltmeisterschaft kann kommen. Zumindest für zwei schnelle Leute vom Fichtelberg, die Rodler Melina Fischer und Timon Grancagnolo. Im „Weltcup der Großen“haben sie jetzt eine ordentliche Figur abgegeben.

Platz 8 und bester U-23-Starter: So kann es für Timon Grancagnolo in den nächsten Tagen weitergehen. Es ist genau das, was sein Trainer Torsten Görlitzer als Ziel bei den "Wettkämpfen der Großen" ausgibt. Jetzt in Winterberg hat der 20-Jährige bei den Weltcuprennen genau diese Platzierungen erreicht. Und die wie er am Stützpunkt in...