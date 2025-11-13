Ehemalige Sportgaststätte im Erzgebirge wird zum Fitnessstudio

Wo einst Gerd Schädlich seine ersten Erfahrungen als Fußballtrainer sammelte, rückt nun der Kraftsport in den Mittelpunkt. Verantwortlich dafür ist ein Tischtennis-Experte, der neue Wege geht.

Viele Jahre lang war Toni Krauß kein Freund des Kraftsports. „Ich habe mich lieber auf meine Ausdauer konzentriert", sagt der 29-jährige Pobershauer, der im vergangenen Jahr von einem Fersensporn ausgebremst wurde. An Konditionstraining war nicht mehr zu denken. Notgedrungen widmete sich der Tischtennis-Experte zuhause dann doch seinen...