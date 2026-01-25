MENÜ
Robin Pfeil, hier beim Spiel gegen Hamburg-Barmbek, war gegen die HSG Ostsee bester EHV-Werfer.
Robin Pfeil, hier beim Spiel gegen Hamburg-Barmbek, war gegen die HSG Ostsee bester EHV-Werfer.
Robin Pfeil, hier beim Spiel gegen Hamburg-Barmbek, war gegen die HSG Ostsee bester EHV-Werfer.
Robin Pfeil, hier beim Spiel gegen Hamburg-Barmbek, war gegen die HSG Ostsee bester EHV-Werfer. Bild: IMAGO/Hanno Bode
Aue
EHV Aue: Drittliga-Handballer feiern deutlichen Sieg zum Rückrundenauftakt
Von Paul Steinbach
Im ersten Pflichtspiel des Jahres haben die Erzgebirger einen klaren Erfolg eingefahren. Der Blick richtet sich bereits auf das erste Heimspiel des Jahres.

Auftakt nach Maß für die Drittliga-Handballer des EHV Aue. Die Erzgebirger sind am Samstagabend mit einem souveränen Auswärtssieg ins Pflichtspieljahr 2026 gestartet. Beim Tabellenvorletzten der Staffel Nord-Ost, der HSG Ostsee Neustadt/Grömitz, gewann die Mannschaft von Cheftrainer Uwe Jungandreas deutlich mit 43:31 (23:13).
