Die Handballer des EHV Aue reisen nach Stralsund.
Die Handballer des EHV Aue reisen nach Stralsund.
Aue
EHV Aue: Handballer aus dem Erzgebirge stehen vor langer Reise und großer Aufgabe
Von Anna Neef
Der Drittligist aus dem Erzgebirge ist diesen Sonnabend in Stralsund gefordert. An der Ostsee hofft der Coach auf eine Fortsetzung. Doch ihn plagen auch Sorgen.

Der Derbysieg gegen Rostock vorige Woche ist für Uwe Jungandreas schon kein Thema mehr. Aufgabe erledigt, fertig. „Wir schauen längst wieder nach vorn“, sagt der Chefcoach des EHV Aue. Denn die Aufgaben werden nicht leichter für den Handball-Drittligisten aus dem Erzgebirge. Mit dem Stralsunder HV wartet diesen Sonnabend ab 18 Uhr ein...
