EHV Aue verliert Sachsenderby gegen Dresden

Zu wenig Leidenschaft und eine rote Karte - für Aue lief es alles andere als gut.

Der EHV Aue hat das Sachsenderby in der 2. Handball-Bundesliga gegen den HC Elbflorenz Dresden verloren. Vor gut 1600 Zuschauern in der Lößnitzer Erzgebirgshalle unterlag Aue am Samstagabend mit 24:28 (11:15). Schon in der ersten Hälfte ließen die Gastgeber zu viele freie Würfe liegen.