Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Volkmar Wegbrod war in Zschorlau mit der einzigen original erhaltenen UHL-Stein Eigenbau-Rennmaschine unterwegs.
Volkmar Wegbrod war in Zschorlau mit der einzigen original erhaltenen UHL-Stein Eigenbau-Rennmaschine unterwegs. Bild: Thomas Fritzsch
Volkmar Wegbrod war in Zschorlau mit der einzigen original erhaltenen UHL-Stein Eigenbau-Rennmaschine unterwegs.
Volkmar Wegbrod war in Zschorlau mit der einzigen original erhaltenen UHL-Stein Eigenbau-Rennmaschine unterwegs. Bild: Thomas Fritzsch
Annaberg
Eine Motorrad-Rarität aus dem Erzgebirge, die 1972 WM-Geschichte schrieb
Von Thomas Fritzsch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die einzige original erhaltene UHL-Stein-Maschine aus den 1970er-Jahren zieht die Blicke bei einem Classic-Rennen auf sich. Gebaut wurde sie in Pockau.

Seltene Einblicke in die historische Rennsporttechnik bieten Classic-Rennen wie kürzlich die 28. Auflage des Zschorlauer Dreieck Classic Grand Prix. Insbesondere der Sonderlauf der sogenannten Schnapsglasklasse (50 ccm) war mit zwei seltenen UHL-Stein-Rennmaschinen, Marke Eigenbau, die in den 1970er-Jahren in Pockau von Privat-Rennfahrer Reiner...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07:54 Uhr
2 min.
Hitzewelle: So heiß war es am Mittwoch im Osten
Im Osten Deutschlands werden Temperaturen von bis zu 37 Grad erreicht, bevor eine Kaltfront Abkühlung bringt.
Heißes Wetter hat den Osten Deutschlands fest im Griff. In Thüringen und Sachsen-Anhalt zeigte das Thermometer am Mittwoch stellenweise mehr als 35 Grad. Am Donnerstag könnten 37 Grad erreicht werden.
07.08.2025
4 min.
Motorsport im Erzgebirge: Warum einem Vogtländer am Zschorlauer Dreieck das Herz aufgeht
Stefan Tennstädt aus Rodewisch mit einem DDR-Eigenbau: Die OZ 250 des Baujahrs 1980 hegt, pflegt und fährt der ehemalige DDR-Meister mit viel Herzblut.
Stefan Tennstädt ist ehemaliger DDR-Meister der 250er-Königsklasse. Seine Leidenschaft für den Rennsport blühte nach der Wende neu auf. Mit einem Meilenstein, den er sich endlich leisten konnte.
Anna Neef
29.07.2025
4 min.
Tradition verpflichtet: Dieser Classic-Grand-Prix lockt sogar einen Südafrikaner ins Erzgebirge
Beim Zschorlauer Dreieck gibt es historisches Rennsportflair hautnah zu erleben.
Laut wird es am kommenden Wochenende auf dem Zschorlauer Dreieck. Für das Geräusch knatternder Motorräder nehmen sowohl Aktive als auch Fans teils weite Anreisen in Kauf. Darunter ein Premierengast.
Anna Neef
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
12.08.2025
3 min.
Klein-Erzgebirge: Darum sind die Stunden für die Augustusburg gezählt
Die Augustusburg ist bereits vom Schellenberg heruntergehoben worden, wartet auf ihren Abtransport. Oliver Weinhold zeigt noch einmal die Modellnummer des Objektes im Ausstellungsverzeichnis.
Nach sechs Jahrzehnten verlässt eines der legendärsten und größten Schaustücke die Miniaturwelt des Klein-Erzgebirges in Oederan. Gibt es Ersatz für das Modell vom Wahrzeichen des Erzgebirges?
Christof Heyden
07:44 Uhr
2 min.
Leichte Entspannung bei Bränden in Griechenland
Tausende Feuerwehrleute sind in Griechenland im Einsatz.
Der Kampf gegen die Flammen in Griechenland dauert an. Die Lage ist aber deutlich besser, denn die Winde haben nachgelassen. Hoch bleibt die Gefahr großer Brände dennoch.
Mehr Artikel