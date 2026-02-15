MENÜ
Kenneth Hirsch (Mitte) war mit den Schönheider Wölfen wieder einmal nicht zu schlagen.
Kenneth Hirsch (Mitte) war mit den Schönheider Wölfen wieder einmal nicht zu schlagen.
Aue
Eishockey: Schönheider Wölfe sichern Platz 1 in der Regionalliga Ost
Von Andreas Bauer
Mit einem klaren Sieg sind die Erzgebirger im letzten Heimspiel der Hauptrunde ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Allerdings spiegelt das 6:2 gegen Lauterbach den Spielverlauf nicht ganz wider.

Im letzten Heimspiel der Hauptrunde haben die Schönheider Wölfe einen Sieg gefeiert. Gegen die drittplatzierten Luchse Lauterbach lag das Eishockey-Team aus dem Erzgebirge am Ende mit 6:2 vorn. Ganz so klar, wie das Ergebnis klingt, war die Partie vor 547 Zuschauern allerdings nicht. Bis weit ins letzte Drittel hinein tat sich der Spitzenreiter...
