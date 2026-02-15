Eishockey: Schönheider Wölfe sichern Platz 1 in der Regionalliga Ost

Mit einem klaren Sieg sind die Erzgebirger im letzten Heimspiel der Hauptrunde ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Allerdings spiegelt das 6:2 gegen Lauterbach den Spielverlauf nicht ganz wider.

Im letzten Heimspiel der Hauptrunde haben die Schönheider Wölfe einen Sieg gefeiert. Gegen die drittplatzierten Luchse Lauterbach lag das Eishockey-Team aus dem Erzgebirge am Ende mit 6:2 vorn. Ganz so klar, wie das Ergebnis klingt, war die Partie vor 547 Zuschauern allerdings nicht. Bis weit ins letzte Drittel hinein tat sich der Spitzenreiter... Im letzten Heimspiel der Hauptrunde haben die Schönheider Wölfe einen Sieg gefeiert. Gegen die drittplatzierten Luchse Lauterbach lag das Eishockey-Team aus dem Erzgebirge am Ende mit 6:2 vorn. Ganz so klar, wie das Ergebnis klingt, war die Partie vor 547 Zuschauern allerdings nicht. Bis weit ins letzte Drittel hinein tat sich der Spitzenreiter...