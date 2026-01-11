MENÜ
Die Unterstützung zahlte sich aus: Zwei Wölfe-Fanbusse rollten nach Lauterbach.
Die Unterstützung zahlte sich aus: Zwei Wölfe-Fanbusse rollten nach Lauterbach. Bild: Michelle Gerisch/Verein
Aue
Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge holen Stürmer zurück – so lief sein Comeback
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Lauterbach ist Regionalligist Schönheide gefordert gewesen. Damit gastierte der Zweite beim Dritten. In den Reihen der Gäste setzte ein Rückkehrer ein Ausrufezeichen.

Die Personalnot ist groß beim Eishockey-Regionalligisten Schönheide. Drei Langzeitverletzte fehlen beim Tabellenzweiten aus dem Erzgebirge. Valentino Weißgerber, Max Rühle und Florian Richter kehren so schnell nicht aufs Eis zurück. Deshalb hat der Verein ein bekanntes Gesicht zurückgeholt: Stürmer Tom Berlin, der erst im Sommer nach Amberg...
Mehr Artikel