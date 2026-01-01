Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge starten als Favorit - und mit prickelnden Neujahrsgrüßen

Der Spitzenreiter der Regionalliga Ost hat am Sonnabend den ESC Dresden zu Gast. Für Schönheide zählt zuhause nur ein Sieg. Die weiblichen Fans können sich auf eine Überraschung freuen.

Kommen die Schönheider Wölfe fit aus den Feiertagen? Kommenden Sonnabend ab 17 Uhr sollten sie hellwach sein. Denn dann starten sie mit einem Heimspiel in die zweite Saisonhälfte der Eishockey-Regionalliga Ost. Im Wolfsbau gastiert der ESC Dresden als klarer Außenseiter beim Spitzenreiter. Die bisherigen beiden Partien endeten mit 9:0 und 10:5... Kommen die Schönheider Wölfe fit aus den Feiertagen? Kommenden Sonnabend ab 17 Uhr sollten sie hellwach sein. Denn dann starten sie mit einem Heimspiel in die zweite Saisonhälfte der Eishockey-Regionalliga Ost. Im Wolfsbau gastiert der ESC Dresden als klarer Außenseiter beim Spitzenreiter. Die bisherigen beiden Partien endeten mit 9:0 und 10:5...