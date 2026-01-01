MENÜ
Wölfe-Coach Sven Schröder (r.) hat auch für die Partie gegen Dresden einen klaren Plan. Schönheide startet als Favorit ins neue Jahr.
Bild: Ramona Schwabe
Aue
Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge starten als Favorit - und mit prickelnden Neujahrsgrüßen
Redakteur
Von Anna Neef
Der Spitzenreiter der Regionalliga Ost hat am Sonnabend den ESC Dresden zu Gast. Für Schönheide zählt zuhause nur ein Sieg. Die weiblichen Fans können sich auf eine Überraschung freuen.

Kommen die Schönheider Wölfe fit aus den Feiertagen? Kommenden Sonnabend ab 17 Uhr sollten sie hellwach sein. Denn dann starten sie mit einem Heimspiel in die zweite Saisonhälfte der Eishockey-Regionalliga Ost. Im Wolfsbau gastiert der ESC Dresden als klarer Außenseiter beim Spitzenreiter. Die bisherigen beiden Partien endeten mit 9:0 und 10:5...
