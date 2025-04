Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge überraschen in Berlin sogar ihren Trainer

Mit einem 5:2 ist Eishockey-Regionalligist Schönheide in die Finalserie bei FASS Berlin gestartet. An der Spree legten die Gäste Moral und Willensstärke an den Tag. Schon diesen Sonntag geht es weiter: beim Gipfeltreffen im Wolfsbau.

