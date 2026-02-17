MENÜ
Bei den Eisbären Juniors Berlin haben die Schönheider Wölfe erneut jubeln dürfen.
Bei den Eisbären Juniors Berlin haben die Schönheider Wölfe erneut jubeln dürfen.
Aue
Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge vollziehen letzten Akt der Hauptrunde in Berlin
Redakteur
Von Anna Neef
Bei den Eisbären Juniors an der Spree hat der Regionalligist aus Schönheide Platz 1 zementiert. Nun warten die Playoffs. Und die Sehnsucht nach dem Titel im Jubiläumsjahr wächst.

22 Siege aus 24 Partien – diese Bilanz kann sich wahrlich sehen lassen. Die Schönheider Wölfe spielen diese Saison ganz groß auf. Beflügelt sie vielleicht sogar das aktuelle Jubiläum 90 Jahre Eishockey in Schönheide? Wie auch immer: Für die Playoffs hat der Regionalligist aus dem Erzgebirge optimal vorgelegt.
