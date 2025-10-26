Erfolgreiche Rückkehr an alte Wirkungsstätte – Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge siegen in Chemnitz

Aue
In einem gewohnt hitzigen und spannenden Derby haben die Schönheider in der Regionalliga den vierten Sieg in Serie gegen die Crashers eingefahren. Besonders für einen Neuzugang der Gäste war es ein emotionales Spiel.
Seine Zeit im Küchwald hat Spuren hinterlassen. Nicht nur unter der Fankleidung der Schönheider Wölfe war am Sonnabend das eine oder andere Mal die Nummer 81 von Kenneth Hirsch zu sehen, auch auf der anderen Seite der gut gefüllten Halle des Jutta-Müller-Eissportzentrums in Chemnitz trugen einige Anhänger der Crashers das Trikot ihres...
