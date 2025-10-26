Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kenneth Hirsch (M.) und die Schönheider Wölfe haben derzeit gut lachen. Drei Spiele, drei Siege - so die starke Auftaktbilanz.
Kenneth Hirsch (M.) und die Schönheider Wölfe haben derzeit gut lachen. Drei Spiele, drei Siege - so die starke Auftaktbilanz. Bild: Celine Schellenberger
Kenneth Hirsch (M.) und die Schönheider Wölfe haben derzeit gut lachen. Drei Spiele, drei Siege - so die starke Auftaktbilanz.
Kenneth Hirsch (M.) und die Schönheider Wölfe haben derzeit gut lachen. Drei Spiele, drei Siege - so die starke Auftaktbilanz. Bild: Celine Schellenberger
Aue
Erfolgreiche Rückkehr an alte Wirkungsstätte – Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge siegen in Chemnitz
Von Frank Grunert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In einem gewohnt hitzigen und spannenden Derby haben die Schönheider in der Regionalliga den vierten Sieg in Serie gegen die Crashers eingefahren. Besonders für einen Neuzugang der Gäste war es ein emotionales Spiel.

Seine Zeit im Küchwald hat Spuren hinterlassen. Nicht nur unter der Fankleidung der Schönheider Wölfe war am Sonnabend das eine oder andere Mal die Nummer 81 von Kenneth Hirsch zu sehen, auch auf der anderen Seite der gut gefüllten Halle des Jutta-Müller-Eissportzentrums in Chemnitz trugen einige Anhänger der Crashers das Trikot ihres...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.10.2025
2 min.
Überraschender Anbieterwechsel nach über 30 Jahren: Leipziger Firma übernimmt Winterdienst in Hainichen
In Hainichen kümmert sich ein neuer Anbieter um den Winterdienst (Symbolbild).
Nach Jahrzehnten räumt nicht mehr ein lokaler Anbieter Hainichens Straßen im Winter, sondern einer aus Leipzig. Im Stadtrat gab es Zweifel an dessen Ortskenntnis – die Firma beruhigte.
Manuel Niemann
28.10.2025
3 min.
Warum zahlreiche Menschen in Kurort im Erzgebirge Schlange stehen
Vor der Gästeinformation in Bad Schlema hat sich am Dienstagmittag eine lange Schlange gebildet.
Vor der Gästeinformation in Bad Schlema haben am Dienstag viele Menschen gewartet. Manche standen mehr als zwei Stunden für besondere Karten an.
Heike Mann
19.10.2025
3 min.
Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge mit Sieg zum Heimauftakt – warum der Trainer trotzdem Kritik übt
Verdienter Jubel: Zwei Tore steuerte der Schönheider David Novotny (l.) zum Heimsieg bei.
Mit 6:1 hat Regionalligist Schönheide die erste Partie im eigenen Stadion gewonnen. Recht deutlich also. Doch der Coach hat einen anderen Blick auf die Dinge.
Anna Neef
29.10.2025
1 min.
Vor Trumps Südkorea-Besuch: Nordkorea testet Raketen
Kurz vor dem Trump-Besuch in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper.
Kurz vor dem Besuch von Trump in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper. Zuvor hatte der US-Präsident angekündigt, offen für ein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zu sein.
26.10.2025
3 min.
Ehemaliger Kapitän der Crashers Chemnitz feiert bei seiner emotionalen Rückkehr den Derbysieg mit den Wölfen Schönheide
In der Schlussphase drückten die Crashers auf den Ausgleich. Ohne Erfolg, wie in dieser Szene, in der Willy Rudert (Nr. 23) von der Schönheider Defensive am Abschluss gehindert wird.
Jahrelang hat Kenneth Hirsch in Chemnitz Eishockey gespielt, war Identifikationsfigur. Im Sommer ging er zum sächsischen Erzrivalen. Und mit dem holte er sich am Samstag den Sieg im „alten Wohnzimmer“.
Frank Grunert
29.10.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 28.10.2025
 2 Bilder
Jamaika wegen Hurrikan "Melissa" zum Katastrophengebiet erklärt.
Mehr Artikel