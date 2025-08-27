Erzgebirge Aue: Bei den Veilchenfrauen übernimmt zum Auftakt an der Linie ein neuer Mann

Mit dem Traditionsderby gegen Erzrivale Chemnitzer FC starten die Landesliga-Fußballerinnen aus dem Lößnitztal in die neue Saison. Spannend wird das aus mehreren Gründen.

Von der Kreisklasse im Vogtland in die Fußball-Landesliga der Frauen: Justin Mothes ist mutig. Und glühender Fan der Drittliga-Veilchen aus dem Lößnitztal. „Bei keinem anderen Verein wäre das für mich in Frage gekommen, ich bin Schachter seit Kindesbeinen an“, sagt der 27-Jährige mit Blick auf seine neue Aufgabe. Dafür macht er einen...