Erzgebirge Aue: Erste Hilfe oder Zielspurt – Veilchen zögert in der Geröllwüste am Ätna keine Sekunde

Teils dramatische Szenen haben sich bei der Europameisterschaft im Berglauf in Sizilien abgespielt. Mittendrin René Leßmüller vom FCE. Er bewies nicht nur sportlich seine Klasse.

Elf Stunden nach dem Zieleinlauf hat sich der Berg die Strecke zurückgeholt. „Zu diesem Zeitpunkt waren wir alle zum Glück schon in Sicherheit“, erinnert sich René Leßmüller an sein jüngstes Laufabenteuer am Ätna in Sizilien. Der berühmte Vulkan brach aus, kurz nachdem die Senioren-Europameisterschaft im Berglauf beendet war....