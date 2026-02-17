Erzgebirge Aue: Frauenpower im Kumpelverein – und was die neue Führungsriege alles plant

Aue
Die Abteilung Frauenfußball des FCE hat sich neu formiert und viel vor. Erstes sichtbares Zeichen war eine Turnierpremiere für B-Juniorinnen. Bis Sommer soll in der U 23 ein ganz neues Team entstehen.
Die Findungsphase ist abgeschlossen. Vor einem Jahr hat die Abteilung Frauenfußball des FC Erzgebirge eine neue Führungsriege bekommen. Pläne und Ideen gab es von Beginn an. Jetzt wurde in Form einer Turnierpremiere der erste Baustein sichtbar: B-Juniorinnen aus acht Teams sind am Sonnabend in der Lößnitzer Erzgebirgshalle beim 1. Girls-Cup...
