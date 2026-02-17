MENÜ
Beim 1. Girls-Cup unter Regie des FC Erzgebirge bekam es Veilchen Stella Meyer (am Ball) vom Team FCE lila auch mit ihrer Vereinskollegin Mira Kasper (rechts) vom Team FCE weiß zu tun.
Beim 1. Girls-Cup unter Regie des FC Erzgebirge bekam es Veilchen Stella Meyer (am Ball) vom Team FCE lila auch mit ihrer Vereinskollegin Mira Kasper (rechts) vom Team FCE weiß zu tun. Bild: Ralf Wendland
Sandy Meyer (links), Thomas Scheller und Nicole Sadler haben in der Abteilung Frauenfußball des FC Erzgebirge Aue das Ruder übernommen.
Sandy Meyer (links), Thomas Scheller und Nicole Sadler haben in der Abteilung Frauenfußball des FC Erzgebirge Aue das Ruder übernommen. Bild: Anna Neef
Mit zwei Mannschaften waren die Veilchenfußballerinnen beim 1. Girls-Cup unter eigener Regie am Start.
Mit zwei Mannschaften waren die Veilchenfußballerinnen beim 1. Girls-Cup unter eigener Regie am Start. Bild: Scheller/privat
Aue
Erzgebirge Aue: Frauenpower im Kumpelverein – und was die neue Führungsriege alles plant
Redakteur
Von Anna Neef
Die Abteilung Frauenfußball des FCE hat sich neu formiert und viel vor. Erstes sichtbares Zeichen war eine Turnierpremiere für B-Juniorinnen. Bis Sommer soll in der U 23 ein ganz neues Team entstehen.

Die Findungsphase ist abgeschlossen. Vor einem Jahr hat die Abteilung Frauenfußball des FC Erzgebirge eine neue Führungsriege bekommen. Pläne und Ideen gab es von Beginn an. Jetzt wurde in Form einer Turnierpremiere der erste Baustein sichtbar: B-Juniorinnen aus acht Teams sind am Sonnabend in der Lößnitzer Erzgebirgshalle beim 1. Girls-Cup...
