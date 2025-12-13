Erzgebirge Aue: Fußballnachwuchs holt sich auf der Ringermatte den Zweikampf-Schliff

Die Veilchen sind in Trainings-Fragen sehr erfinderisch. Nicht das erste Mal gerieten Talente des Vereins nun sportartfremd aneinander. Im wortwörtlichen Sinn.

Das Gerangel war nicht immer nur spaßig. „Ein bisschen ernst haben meine Jungs schon gemacht. Denn wir wollten unsere Gäste ja fordern“, sagt Björn Schöniger. Er ist Chefcoach der Ringer des FC Erzgebirge Aue und betreut nicht nur die Mannschaften, sondern auch den großen Nachwuchssektor. Gäste laden sich die Mattenfüchse immer mal...