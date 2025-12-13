MENÜ
Ringer gegen Fußballer: Ein Training der besonderen Art gab es jetzt zwischen Nachwuchssportlern des FC Erzgebirge Aue.
Ringer gegen Fußballer: Ein Training der besonderen Art gab es jetzt zwischen Nachwuchssportlern des FC Erzgebirge Aue.
Aue
Erzgebirge Aue: Fußballnachwuchs holt sich auf der Ringermatte den Zweikampf-Schliff
Von Anna Neef
Die Veilchen sind in Trainings-Fragen sehr erfinderisch. Nicht das erste Mal gerieten Talente des Vereins nun sportartfremd aneinander. Im wortwörtlichen Sinn.

Das Gerangel war nicht immer nur spaßig. „Ein bisschen ernst haben meine Jungs schon gemacht. Denn wir wollten unsere Gäste ja fordern“, sagt Björn Schöniger. Er ist Chefcoach der Ringer des FC Erzgebirge Aue und betreut nicht nur die Mannschaften, sondern auch den großen Nachwuchssektor. Gäste laden sich die Mattenfüchse immer mal...
