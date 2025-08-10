Erzgebirge Aue: Kumpelschmiede entsendet Nachwuchs zum Sportwagenhersteller

Der VfB Stuttgart ist Anfang September Gastgeber für den Porsche-Fußball-Cup. Zum Teilnehmerfeld mit acht Teams gehört die U 15 des FCE. Anreiz: Jedes Tor bringt 400 Euro.

So langsam dürfte das Lampenfieber steigen: Die Nachwuchsfußballer der U 15 des FC Erzgebirge Aue reisen Anfang September zum Porsche-Fußball-Cup. Gastgeber für das internationale Turnier ist der VfB Stuttgart. Auch Titelverteidiger Barcelona ist wieder mit dabei.