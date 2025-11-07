Erzgebirge Aue: Multitalent der Veilchenringer wechselt den Platz

In der Hinrunde der 2. Bundesliga hat Ringer Emil Thiele FCE-Coach Björn Schöniger noch an der Matte unterstützt. Mit dem Stilart-Wechsel ist der 21-jährige Neuzugang nun selbst gefordert.

Der Auftakt der Rückrunde in der 2. Bundesliga gleicht einer Wundertüte, sagt Björn Schöniger. „Mit dem Stilartenwechsel werden die Karten neu gemischt", so der Chefcoach der Ringer des FC Erzgebirge Aue. Die Veilchen müssen diesen Sonnabend beim ungeschlagenen Spitzenreiter ran. Weil die Auswärtsfahrt in den Ruhrpott die längste der...