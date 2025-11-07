Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Auer Coach Björn Schöniger (l.) wurde bei den Zweitligakämpfen des FCE bisher von Ringer Emil Thiele unterstützt.
Der Auer Coach Björn Schöniger (l.) wurde bei den Zweitligakämpfen des FCE bisher von Ringer Emil Thiele unterstützt. Bild: Ramona Schwabe
Der Auer Coach Björn Schöniger (l.) wurde bei den Zweitligakämpfen des FCE bisher von Ringer Emil Thiele unterstützt.
Der Auer Coach Björn Schöniger (l.) wurde bei den Zweitligakämpfen des FCE bisher von Ringer Emil Thiele unterstützt. Bild: Ramona Schwabe
Aue
Erzgebirge Aue: Multitalent der Veilchenringer wechselt den Platz
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Hinrunde der 2. Bundesliga hat Ringer Emil Thiele FCE-Coach Björn Schöniger noch an der Matte unterstützt. Mit dem Stilart-Wechsel ist der 21-jährige Neuzugang nun selbst gefordert.

Der Auftakt der Rückrunde in der 2. Bundesliga gleicht einer Wundertüte, sagt Björn Schöniger. „Mit dem Stilartenwechsel werden die Karten neu gemischt“, so der Chefcoach der Ringer des FC Erzgebirge Aue. Die Veilchen müssen diesen Sonnabend beim ungeschlagenen Spitzenreiter ran. Weil die Auswärtsfahrt in den Ruhrpott die längste der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.11.2025
3 min.
Erzgebirge Aue: Veilchenringer trifft ehemaligen Finalgegner von Rom in Greiz wieder
Aues Connor Sammet (r.) - hier bei der deutschen Meisterschaft gegen Anton Vieweg aus Lugau - traf in Greiz auf einen alten Bekannten.
Die Überraschung ist ausgeblieben: Mit 11:15 unterlagen die Mattenfüchse in Lila-Weiß im Zweitliga-Duell mit Greiz. Dabei kam es zu einem besonderen Wiedersehen.
Anna Neef
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
09:15 Uhr
2 min.
Mülsener Lichterfahrt: Weihnachtstrucks mit mehr als kleinem Schneemann auf Armaturenbrett
Wie hier in Jacob säumten viele Menschen den Tross der weihnachtlich geschmückten Fahrzeuge.
Am 23. Dezember rollt der funkelnde Weihnachtstross wieder durch den Mülsengrund. Organisator Ronny Ehrler hat die Veranstaltung bereits beantragt.
Uta Pasler
17.10.2025
3 min.
Wie Messi und Ronaldo: Veilchenringer bieten Weltspitze auf – und setzen auf eigenen Nachwuchs
Vasile Diacon (l.) darf als Weltklasse-Ringer gelten. Der Moldawier steht in Auer Diensten.
Die Ringer des FC Erzgebirge Aue haben sich unter anderem mit einem Japaner verstärkt. Aber nicht nur der amtierende Juniorenweltmeister aus Fernost überzeugt den FCE-Coach auf ganzer Linie.
Anna Neef
09:30 Uhr
1 min.
Wirtschaftsminister will Kontakte mit Indien ausbauen
Der Wirtschaftsminister besucht Indien. (Archivbild)
Wirtschaftsminister Dirk Panter reist mit einer Delegation nach Indien. Was sich Sachsens Wirtschaft davon verspricht.
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
Mehr Artikel