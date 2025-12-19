MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auch der Auer Willi Weiß, der hier von Nürnbergs Sebastian Gerlach ausgehebelt wird, durfte Bundesliga-Luft schnuppern.
Auch der Auer Willi Weiß, der hier von Nürnbergs Sebastian Gerlach ausgehebelt wird, durfte Bundesliga-Luft schnuppern. Bild: Ramona Schwabe
Auch der Auer Willi Weiß, der hier von Nürnbergs Sebastian Gerlach ausgehebelt wird, durfte Bundesliga-Luft schnuppern.
Auch der Auer Willi Weiß, der hier von Nürnbergs Sebastian Gerlach ausgehebelt wird, durfte Bundesliga-Luft schnuppern. Bild: Ramona Schwabe
Aue
Erzgebirge Aue: So eine Saison hatten die Veilchenringer nicht auf dem Zettel
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Ringer des FCE wollen am Sonnabend noch einmal die Neustadt-Halle füllen. Im Derby gegen Greiz greifen sie nach Silber. Doch die Bundesliga verlassen sie vermutlich dennoch.

Eine Saison wie diese hat es bei den Ringern des FC Erzgebirge Aue lange nicht mehr gegeben. „Damit hat auch keiner gerechnet“, bestätigt Abteilungsleiter Uwe Günther. Die Veilchen kämpfen diesen Sonnabend im prestigeträchtigen Derby gegen Greiz zuhause in der Neustadt-Halle um Silber. Trotz der hervorragenden Platzierung ist es...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.12.2025
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
18:00 Uhr
4 min.
Erbgericht Satzung: Auf dem Erzgebirgskamm endet eine Ära – aber nicht so ganz
Die Gesichter des Erbgerichts: Peter Meier und Uwe Günther (v. l.). Jahrzehnte haben sie gemeinsam die Satzunger Lokalität betrieben.
Peter Meier und Uwe Günther sind das Gesicht des Erbgerichts. Jahrzehnte führten sie das Haus gemeinsam – bis zu einem schweren Schicksalsschlag. Nun ist Schluss. Was heißt das für den Gasthof?
Thomas Wittig
05.12.2025
2 min.
Erzgebirge Aue: Veilchenringer erwarten in Nürnberg starke Gegenwehr
Der Auer Oliver Skrypczak (hinten) konnte zuletzt Thalheims Felix Franke besiegen.
Der SV Johannis wird aufbieten, was nur geht. Davon jedenfalls ist Björn Schöniger überzeugt. Der Coach der Zweitliga-Ringer des FCE nimmt sich in Franken dennoch viel vor.
Anna Neef
18.12.2025
3 min.
Derselbe Spannstahl wie bei der Dresdner Carolabrücke: Westlicher Strang der Agra-Brücke bei Leipzig bald komplett dicht
Die Agra-Brücke bei Leipzig ist ein Sorgenkind der Prüf-Ingenieure – doch für den Auto-Verkehr zwischen der größten und der drittgrößten Stadt im Freistaat überaus bedeutsam.
Über die marode Brücke in Markkleeberg verläuft die B 2 – und damit die wichtigste Anbindung von Sachsens größter Stadt an Chemnitz und Zwickau. Aber nicht mehr lange.
Frank Hommel
10.12.2025
3 min.
Erzgebirge Aue: Veilchenringer wahren Chance auf Silber - warum es diese Saison so gut läuft
Der Auer Vasile Diacon (l.) erweist sich als sichere Bank.
Es ist lange her, dass der FCE in der 2. Bundesliga um Podestplätze mitgekämpft hat. Dieses Jahr passiert genau das. Und das hat laut Chefcoach Björn Schöniger einen bestimmten Grund.
Anna Neef
18:00 Uhr
3 min.
Besondere Sammelaktion zaubert jungen Patienten in Krankenhaus im Erzgebirge ein Lächeln ins Gesicht
Azbui Clemens Schmidt (20) lässt Greta Teich (7) ein Geschenk in ihrem Krankenzimmer in Aue aussuchen.
Auszubildende sind jetzt in Aue als besondere Wichtel unterwegs gewesen. Mit einer einfachen wie praktischen Idee sorgten sie für leuchtende Augen bei Kindern im Helios-Klinikum.
Lara Lässig
Mehr Artikel