Erzgebirge Aue: So eine Saison hatten die Veilchenringer nicht auf dem Zettel

Die Ringer des FCE wollen am Sonnabend noch einmal die Neustadt-Halle füllen. Im Derby gegen Greiz greifen sie nach Silber. Doch die Bundesliga verlassen sie vermutlich dennoch.

Eine Saison wie diese hat es bei den Ringern des FC Erzgebirge Aue lange nicht mehr gegeben. „Damit hat auch keiner gerechnet“, bestätigt Abteilungsleiter Uwe Günther. Die Veilchen kämpfen diesen Sonnabend im prestigeträchtigen Derby gegen Greiz zuhause in der Neustadt-Halle um Silber. Trotz der hervorragenden Platzierung ist es... Eine Saison wie diese hat es bei den Ringern des FC Erzgebirge Aue lange nicht mehr gegeben. „Damit hat auch keiner gerechnet“, bestätigt Abteilungsleiter Uwe Günther. Die Veilchen kämpfen diesen Sonnabend im prestigeträchtigen Derby gegen Greiz zuhause in der Neustadt-Halle um Silber. Trotz der hervorragenden Platzierung ist es...