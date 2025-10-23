Erzgebirge Aue: Veilchen mit Hoffnung auf die Hoffnungsrunde

Ringerin Gerda Barth aus Schneeberg-Griesbach startet für den FCE dieser Tage bei der Weltmeisterschaft der U 23 in Serbien. Noch ist alles möglich.

Der Start ins Turnier ist Gerda Barth gelungen: Mit 7:0 konnte Aues bisher erfolgreichste Ringerin die Chinesin Chunshu Du bei der Weltmeisterschaft der U 23 zum Auftakt am Donnerstag bezwingen. „Ich fühle mich gut vorbereitet und freue mich über das Vertrauen des Bundestrainers“, hatte die 22-Jährige im Vorfeld der WM in Novi Sad gesagt....