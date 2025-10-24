Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Nahmen die deutsche Meisterin Gerda Barth aus dem Schneeberger Ortsteil Griesbach kurz nach ihrem Titelgewinn 2024 voller Stolz in ihre Mitte: FCE-Chefcoach Björn Schöniger (l.) und Bundesstützpunkttrainer Florian Rau aus Leipzig. Bild: Peprny/Verein
Nahmen die deutsche Meisterin Gerda Barth aus dem Schneeberger Ortsteil Griesbach kurz nach ihrem Titelgewinn 2024 voller Stolz in ihre Mitte: FCE-Chefcoach Björn Schöniger (l.) und Bundesstützpunkttrainer Florian Rau aus Leipzig. Bild: Peprny/Verein
Erzgebirge Aue: Veilchen übersteht Hoffnungsrunde und kämpft jetzt um WM-Bronze
Von Anna Neef
Ringerin Gerda Barth aus Schneeberg-Griesbach startet für den FCE dieser Tage bei der Weltmeisterschaft der U 23 in Serbien. Nach drei Duellen greift sie nun nach Bronze.

Die Hoffnungsrunde ist überstanden: Ringerin Gerda Barth vom FC Erzgebirge Aue greift am Freitagabend nach Bronze bei der Weltmeisterschaft der U 23 in Serbien. Das war ihr Traum vorab. „Eine Medaille stecke ich mir innerlich als Ziel. Aber das ist sehr ehrgeizig“, hatte sie vor der Abreise noch gesagt. Nun hat sie die Chance, sich ihren...
