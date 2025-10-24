Erzgebirge Aue: Veilchen übersteht Hoffnungsrunde und kämpft jetzt um WM-Bronze

Ringerin Gerda Barth aus Schneeberg-Griesbach startet für den FCE dieser Tage bei der Weltmeisterschaft der U 23 in Serbien. Nach drei Duellen greift sie nun nach Bronze.

Die Hoffnungsrunde ist überstanden: Ringerin Gerda Barth vom FC Erzgebirge Aue greift am Freitagabend nach Bronze bei der Weltmeisterschaft der U 23 in Serbien. Das war ihr Traum vorab. „Eine Medaille stecke ich mir innerlich als Ziel. Aber das ist sehr ehrgeizig“, hatte sie vor der Abreise noch gesagt. Nun hat sie die Chance, sich ihren...