Erzgebirge Aue: Veilchenringer vor rappelvollem Kampftag – und einem bewegenden Abschied

Ein Sportler, der dem FCE 20 Jahre lang die Treue hielt, stellt seine Ringerschuhe am Sonnabend für immer auf die Matte. Das wird sicher der emotionale Höhepunkt am Mammut-Kampftag mit drei Duellen.

Wie schon zweimal in dieser Saison richten die Ringer des FC Erzgebirge Aue diesen Sonnabend wieder einen rappelvollen Kampftag aus. Er hat nicht nur sportlich von Landes- bis Bundesliga viel zu bieten. Emotional wird es am Ende des zweiten Duells. Wenn Aue II und Favorit Werdau in der Regionalliga den Sieger ermittelt haben, nehmen die Veilchen... Wie schon zweimal in dieser Saison richten die Ringer des FC Erzgebirge Aue diesen Sonnabend wieder einen rappelvollen Kampftag aus. Er hat nicht nur sportlich von Landes- bis Bundesliga viel zu bieten. Emotional wird es am Ende des zweiten Duells. Wenn Aue II und Favorit Werdau in der Regionalliga den Sieger ermittelt haben, nehmen die Veilchen...