Aues Oliver Skrzypczak (unten) feierte zuletzt einen 4:0-Sieg gegen den Potsdamer Armen Mahakian.
Aues Oliver Skrzypczak (unten) feierte zuletzt einen 4:0-Sieg gegen den Potsdamer Armen Mahakian.
Aue
Erzgebirge Aue: Veilchenringer vor rappelvollem Kampftag – und einem bewegenden Abschied
Redakteur
Von Anna Neef
Ein Sportler, der dem FCE 20 Jahre lang die Treue hielt, stellt seine Ringerschuhe am Sonnabend für immer auf die Matte. Das wird sicher der emotionale Höhepunkt am Mammut-Kampftag mit drei Duellen.

Wie schon zweimal in dieser Saison richten die Ringer des FC Erzgebirge Aue diesen Sonnabend wieder einen rappelvollen Kampftag aus. Er hat nicht nur sportlich von Landes- bis Bundesliga viel zu bieten. Emotional wird es am Ende des zweiten Duells. Wenn Aue II und Favorit Werdau in der Regionalliga den Sieger ermittelt haben, nehmen die Veilchen...
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
16:00 Uhr
2 min.
Limbach-Oberfrohnaer verursacht Unfall in Chemnitz: Geschädigte zeigt Mitgefühl
Ein Unfall auf einem Chemnitzer Parkplatz endete am Donnerstag vor Gericht.
Auf einem Parkplatz in Chemnitz hatte der Limbach-Oberfrohnaer eine 74-Jährige angefahren. Sie erlitt schwere Verletzungen. Groll zeigte sie vor Gericht aber nicht.
Julia Grunwald
16:00 Uhr
2 min.
3. Handball-Liga: Klappt es für den SV 04 Oberlosa mit dem zweiten Auswärtssieg?
Symbolbild.
Nach dem Heimsieg gegen die Sportfreunde Söhre fahren die Schwarz-Gelben mit viel Selbstvertrauen zur HG Hamburg-Barmbek. Mit einem weiteren Erfolg könnten die Vogtländer ihr Punktekonto ausgleichen.
Rico Michel
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
07.11.2025
3 min.
Erzgebirge Aue: Multitalent der Veilchenringer wechselt den Platz
Der Auer Coach Björn Schöniger (l.) wurde bei den Zweitligakämpfen des FCE bisher von Ringer Emil Thiele unterstützt.
In der Hinrunde der 2. Bundesliga hat Ringer Emil Thiele FCE-Coach Björn Schöniger noch an der Matte unterstützt. Mit dem Stilart-Wechsel ist der 21-jährige Neuzugang nun selbst gefordert.
Anna Neef
10.11.2025
3 min.
Erzgebirge Aue: Drei Schlüsselduelle tragen zum Veilchensieg beim Spitzenreiter bei
Der Auer Alexandru Bors (r.) machte es in Witten spannend. Die letzten Sekunden des Kampfs waren entscheidend.
Der KSV Witten war diese Saison noch ungeschlagen. Zum Rückrundenauftakt in der 2. Bundesliga reisten die Ringer des FCE in den Ruhrpott und änderten das. Mit einem Glücksbringer an Bord.
Anna Neef
