Erzgebirgerin Julia Taubitz nach ihrem zweiten Olympia-Gold: „Ich dachte, ich habe alles ruiniert“

Mit dem vierten Sieg in Serie bei Winterspielen haben die deutschen Rennrodler ihre Dominanz in der Teamstaffel fortgesetzt. Warum die 29-Jährige daran kurz zweifelte und welche Pläne sie für ihre sportliche Zukunft hat.

Mit einem waren die deutschen Rennrodler zum Abschluss ihrer olympischen Wettbewerbe in Cortina d'Ampezzo nicht erfolgreich. „Reißt die Hütte ab" hatten Julia Taubitz, Magdalena Matschina, Dajana Eitberger, Max Langenhan, Tobias Wendl und Tobias Arlt am späten Donnerstagabend nach dem souveränen Olympiasieg in der Teamstaffel fast in...