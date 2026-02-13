Annaberg
Mit dem vierten Sieg in Serie bei Winterspielen haben die deutschen Rennrodler ihre Dominanz in der Teamstaffel fortgesetzt. Warum die 29-Jährige daran kurz zweifelte und welche Pläne sie für ihre sportliche Zukunft hat.
Mit einem waren die deutschen Rennrodler zum Abschluss ihrer olympischen Wettbewerbe in Cortina d‘Ampezzo nicht erfolgreich. „Reißt die Hütte ab“ hatten Julia Taubitz, Magdalena Matschina, Dajana Eitberger, Max Langenhan, Tobias Wendl und Tobias Arlt am späten Donnerstagabend nach dem souveränen Olympiasieg in der Teamstaffel fast in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.