Erzgebirgerin Julia Taubitz über ihren „großen Bluff“ vor Olympia

Bestzeit in drei von vier Läufen, am Ende fast eine Sekunde Vorsprung auf Platz 2 – die Rennrodlerin aus Sachsen dominierte den Wettbewerb in Italien. Warum sie beim Feiern danach nicht Vollgas gab.

Cortina d'Ampezzo. Am Donnerstag muss sie wieder fit sein, das war die Bedingung von Bundestrainer Patric Leitner. Ansonsten gab der früher selbst aktive Rennrodler Julia Taubitz am Dienstagabend fast einen Freifahrtschein. Sie solle ihren Olympiasieg genießen und den Triumph von Cortina d‘Ampezzo ausgiebig feiern, das habe sich die 29-Jährige verdient. Und die Erzgebirgerin wusste genau, mit was das am besten klappen würde: „Das hier ist mein letztes Wasser für heute, wegen der Dopingkontrolle. Nachher gibt es Aperol“, sagte eine sichtlich zufriedene und überglückliche Julia Taubitz den Journalisten in der Mixed-Zone, ehe der Partyabend für sie im Deutschen Haus beginnen sollte.

Rückschlag für Fräbel geht Konkurrentin nahe

Vier Jahre nach der Enttäuschung von Peking, als die Sportlerin vom WSC Erzgebirge Oberwiesenthal nach einem Sturz die angestrebte Medaille verpasst hatte, erfüllte sie sich jetzt in Italien ihren großen Kindheitstraum – und das unter deutlich passenderen Rahmenbedingungen. Entlang des Eiskanals in Cortina jubelten zahlreiche deutsche Fans mit, unter ihnen die engste Familie und eine große Delegation ihres eigenen Fanclubs. Der Großteil davon hatte am Ende des Abends vermutlich die ein oder andere Freudenträne vergossen, Julia Taubitz selbst auf jeden Fall eine ganze Menge. „Ich habe sehr viel geweint bisher, im Moment ist es damit erstmal genug. Mehr geht mir derzeit nicht durch den Kopf, da ist es gerade noch sehr, sehr leer. Ich glaube, ich habe das alles so noch nicht realisiert. Aber das Mäuschen hier ist echt ganz schön schwer, das macht es ein bisschen realer“, gab die 29-Jährige mit einem Auge auf der Goldmedaille um ihren Hals einen Einblick in ihre Gedanken .

Julia Taubitz wurde nach ihrem Olympiasieg am Dienstagabend im Deutschen Haus empfangen. Gefeiert wurde aber nur mit Halbgas, da am Donnerstag noch die Teamstaffel ansteht. Bild: Imago/Funke Foto Services Julia Taubitz wurde nach ihrem Olympiasieg am Dienstagabend im Deutschen Haus empfangen. Gefeiert wurde aber nur mit Halbgas, da am Donnerstag noch die Teamstaffel ansteht. Bild: Imago/Funke Foto Services

Die hatte die Erzgebirgerin als einzige der Favoritinnen im gesamten olympischen Wettkampf scheinbar perfekt unter Kontrolle. Gerade die knifflige Stelle am Start, die unter anderem Merle Fräbel im dritten Lauf um alle Medaillenchancen brachte, meisterte Julia Taubitz viermal mit Bravour. Ganz kalt ließen sie die Erlebnisse der Konkurrentin aber nicht: „Ich muss ehrlich sagen, dass der Moment mit Merle mir auch ein bisschen nahe gegangen ist. Da hat man gesehen, wie schnell es einfach vorbei sein kann. Da musste ich wieder an Peking denken. Aber ich habe in den letzten dreieinhalb Jahren viel gearbeitet und konnte mich da wieder gut rausholen.“

Taubitz macht ihren Schlitten absichtlich langsamer

Eine überraschende Erklärung für ihre Dominanz auf der Olympiabahn – in drei von vier Läufen fuhr Julia Taubitz die schnellste Zeit – , die ihr bei den Tests im Herbst sowie in den Trainingsläufen auf den ersten Blick nicht ganz zu liegen schien, lieferte die Erzgebirgerin am Mittwochmorgen: alles im Vorfeld des Olympiarennens sei ein Stück weit ein großer Bluff gewesen. Gemeinsam mit ihrem Techniker habe sie extra viel Tape an ihren Schlitten geklebt, um die Aerodynamik zu verändern und der Konkurrenz nicht ihre ganz Leistungsfähigkeit zu zeigen. Das und ein offensichtlich perfekter Trainingsaufbau hin zu den beiden wichtigsten Tagen der vergangenen vier Jahre seit dem Rückschlag in Peking zahlten sich mit dem ersehnten Gold aus. „Ich bin unglaublich froh und dankbar für alles: Für das ganze Team, was hinter mir stand die letzten Jahre, für meine Familie. Im ersten Jahr nach Peking gab es viele Tage der Trauer und des Zweifels, da war es schwierig, sich zu motivieren. Mittlerweile bin ich dankbar für diese Erfahrung, durch sie habe ich mich persönlich und sportlich sehr weiterentwickelt“, betonte Julia Taubitz in Cortina d‘Ampezzo einmal mehr.

Olympiasieger unter sich: Max Langenhan, der am Sonntag im Männerwettbewerb Gold gewonnen hatte, war der erste, der Julia Taubitz am Dienstagabend nach der Zieleinfahrt im letzten Lauf abklatschte. Bild: Imago/Funke Foto Services Olympiasieger unter sich: Max Langenhan, der am Sonntag im Männerwettbewerb Gold gewonnen hatte, war der erste, der Julia Taubitz am Dienstagabend nach der Zieleinfahrt im letzten Lauf abklatschte. Bild: Imago/Funke Foto Services

Dass sie nach dem größten Karriereerfolg am Dienstagabend trotzdem ein Stück weit mit angezogener Handbremse im deutschen Haus feierte, das lag am nächsten Vorhaben der Erzgebirgerin: Am Donnerstag geht es für die 29-Jährige ab 18.30 Uhr gemeinsam mit Männer-Olympiasieger Max Langenhan, einem Männer- und einem Frauendoppel in der Teamstaffel um eine zweite Medaille, im besten Fall sogar erneut um Gold. „Es wäre unbeschreiblich schön, das im Team zu erleben. Ich bin sehr stolz, für Deutschland nochmal an den Start gehen zu dürfen. Und danach ist dann Vollgas“, versprach Julia Taubitz schon einmal mit einem großen Lächeln im Gesicht. (aheb)