Erzgebirgs-Bike-Marathon: Radeln in Seiffen für Spaß und Spenden

Vor dem Rennen am Sonntag startet am Samstag die Familienradtour im Spielzeugdorf. In die Pedale getreten wird für einen guten Zweck: den Kampf gegen eine heimtückische Krankheit.

Tausende Teilnehmer und Besucher werden am Sonntag nach Seiffen zum 33. Erzgebirgs-Bike-Marathon (EBM) pilgern. Doch bevor die Profis starten, bieten die Veranstalter am Vortag, dem Kinder- und Familientag, ab 14 Uhr eine 20 Kilometer-Familienradtour „Rund um Seiffen" für jedermann an. Eingeladen sind nicht nur die mit den EBM-Teilnehmern...