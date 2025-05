Erzgebirgsrundfahrt: Bernsbacher nimmt selbst die Bergetappe mit einem Grinsen im Gesicht

Hannes Degenkolb hat einen erfolgreichen Einstand in die Rad-Bundesliga gegeben. Und auch andere Lokalmatadoren wussten beim 160 Kilometer langen Rennen zu überzeugen.

Der Schriftzug an der Spiegelwaldauffahrt war nicht zu überlesen. In großen Lettern stand auf dem Asphalt „Hannes“. Der Gruß galt dem Lokalmatadoren Hannes Degenkolb vom Leipziger Team „Schnelle Stelle“, der am Sonntag bei der 45. Erzgebirgsrundfahrt seine Premiere in der Rad-Bundesliga gefeiert hat. Im Klassement landete der Student...