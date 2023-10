"Es hätte auch zweistellig ausgehen können"

Die Landesklasse-Fußballer des SV Tanne Thalheim haben es beim SV Auerhammer richtig krachen lassen. Vor allem ein Akteur der Gäste zeigte sich beim 7:1 in Torlaune.

Die Latte liegt mittlerweile hoch bei den Fußballern des SV Tanne Thalheim in der Landesklasse. Eine Spiel lediglich nicht zu verlieren, reicht nicht mehr aus, um die Ansprüche zu erfüllen - vor allem wenn es sich um einen so uninspirierten Kick handelt wie in der vergangenen Woche beim 0:0 zuhause gegen Flöha.