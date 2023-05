Ex-Vizeweltmeister mischt auf der Halde mit

Max Nagl ist der prominenteste Name beim 74. ADAC-Motocross des MSC Lugau an diesem Sonntag. Rund 100 Piloten wollen den Zuschauern in drei Startklassen ein großes Spektakel bieten.

Rasante und spektakuläre Rennen hat die Gottes-Segen-Schacht-Halde in Lugau schon viele erlebt. Am Sonntag soll der Geschichte ein weiteres spannendes Kapitel hinzugefügt werden. Um 13 Uhr fällt der Startschuss für den 74. ADAC Motocross. "Wir freuen uns schon riesig darauf und hoffen, wieder rund 2000 Besucher bei uns begrüßen zu...