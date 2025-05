FC Erzgebirge setzt Erfolgsserie fort – und fiebert spektakulärem Saisonfinale entgegen

In Heidenau haben die Veilchen-Kickerinnen in der Landesliga mit 6:1 gewonnen und damit den fünften Sieg in Folge gefeiert. So darf und soll es weitergehen. Denn zum Schluss wartet Spitzenreiter CFC.

Ein Spiel, zwei Gesichter: Einhundertprozentig zufrieden ist Alexander Zamzow mit dem Auftritt seiner Landesligafußballerinnen beim Heidenauer SV nicht. Zwar feierte der FC Erzgebirge Aue drei Spieltage vor Saisonende einen klaren 6:1-Erfolg in Heidenau. Allerdings fielen alle sechs FCE-Treffer in der ersten Halbzeit. „In der zweiten Hälfte... Ein Spiel, zwei Gesichter: Einhundertprozentig zufrieden ist Alexander Zamzow mit dem Auftritt seiner Landesligafußballerinnen beim Heidenauer SV nicht. Zwar feierte der FC Erzgebirge Aue drei Spieltage vor Saisonende einen klaren 6:1-Erfolg in Heidenau. Allerdings fielen alle sechs FCE-Treffer in der ersten Halbzeit. „In der zweiten Hälfte...