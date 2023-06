Fehler kostet Auerhammer Punkte

In der 2. Fußball-Kreisklasse erfolgt eine Änderung in der Wertung. Laut Staffelleiter Norbert Dettweiler werden Auerhammer II drei Punkte und 1:0 Tore aberkannt und Zschorlau II zugesprochen. Der SVA hatte in der Partie Mitte Mai gleich drei Spieler unberechtigt eingesetzt. (ane)