Fernseh-Sportart Biathlon: Wie ein Verein im Erzgebirge seinen Nachwuchs trainiert

Aue
Lotta und Pauline sind über ihr Hobby Freundinnen geworden. Nur im Wettkampfmodus schenken sich die zwei Achtjährigen vom PSV Schwarzenberg nichts. So soll es sein, sagt die Trainerin.
Die mediale Präsenz hat eine Rolle gespielt, sagt Marie-Luise Lötzsch. „Wir schauen Biathlon als Familie sehr oft im Fernsehen“, so die zweifache Mutter aus Sosa. Vermutlich auch deshalb wollte ihre Tochter Lotta diesen Sport gern selbst ausprobieren. Beim PSV Schwarzenberg hat sie nun die Gelegenheit dazu. „Und es läuft prima.“
