Der SV Brünlasberg hat das Turnier der Freizeitfußballer in Eibenstock gewonnen. Bild: Verein
Der SV Brünlasberg hat das Turnier der Freizeitfußballer in Eibenstock gewonnen. Bild: Verein
Aue
Freizeitfußballer aus dem Erzgebirge liefern sich packenden Kampf um den Titel
Von Christoph Pawlowsky
Die Ortsmeisterschaft des ESV 90 Eibenstock ging an den SV Brünlasberg. Spannend blieb es bis zum Schluss. Nur ein Tor machte den Unterschied.

Haarscharf ist es bei der 29. Ortsmeisterschaft im Freizeitfußball des ESV 90 Eibenstock zur Sache gegangen. Die drei besten Teams waren punktgleich. Bei jeweils zehn Zählern gab ein Tor den Ausschlag und krönte den SV Brünlasberg zum Sieger. Dicht gefolgt von Titelverteidiger SV Schneeberg. „Diese beiden Teams waren bei dem spielstarken und...
