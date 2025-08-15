Fußball-Erzgebirgsliga 2025/26: „So offen war es lange nicht mehr“

In der kommenden Saison ist im Fußball-Oberhaus des Erzgebirges nach Ansicht vieler Experten Spannung pur zu erwarten. Ein klarer Favorit lässt sich nicht ausmachen, zumal die Aufsteiger einiges vorhaben.

Obwohl der 1. Spieltag erst am kommenden Sonntag ab 15 Uhr auf dem Programm steht, hat die neue Saison der Fußball-Erzgebirgsliga bereits eine kleine Sensation zu bieten. Weil der Vorjahresvizemeister ESV Zschorlau als Kreispokalsieger an diesem Wochenende im Sachsenpokal gefordert ist, wurde die Partie gegen Aufsteiger BSG Motor Zschopau um eine...