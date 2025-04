Fußball im Erzgebirge: Spitzenteams der Kreisliga treffen auch im Pokal aufeinander

Am Wochenende herrscht Ruhe auf den erzgebirgischen Fußballplätzen. Eine Ausnahme stellt Zschopau dar, wo die BSG Motor im Viertelfinale des Erzgebirgspokals auf Dittmannsdorf trifft.

Die Fußballer der Region können am Wochenende ihre Beine hochlegen und kleinere Blessuren auskurieren, denn an den Osterfeiertagen sind traditionell keine Regel-Spieltage angesetzt. Eine Ausnahme gibt es allerdings doch: In Zschopau spielen die BSG Motor und der SV Tirol Dittmannsdorf am Samstag (15 Uhr) den letzten Teilnehmer für das...