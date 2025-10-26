Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mit einem frechen Freistoß ins kurze Eck erzielte Lukas Hirsch die Führung für den SV Tanne. Zum Sieg reichte diese aber nicht.
Mit einem frechen Freistoß ins kurze Eck erzielte Lukas Hirsch die Führung für den SV Tanne. Zum Sieg reichte diese aber nicht.
Fußball-Landesliga: Geniestreich sichert Thalheimern Punkt gegen den Dresdner SC
Von Jürgen Werner
Mit 1:1 haben sich der Aufsteiger und der Traditionsverein aus der Landeshauptstadt voneinander getrennt. Der Trainer des Tannen war mit dem Auftritt seines Teams aber nicht hundertprozentig zufrieden.

Der jahreszeitbedingte Umzug vom Waldstadion auf ihren Kunstrasenplatz an der Stollberger Straße ist den Landesliga-Fußballern des SV Tanne Thalheim nur teilweise geglückt. Gegen den Dresdner SC kamen die Erzgebirger am Samstagnachmittag vor 170 Zuschauern – darunter zahlreichen Gästefans – zu einem 1:1. „Das Ergebnis ist auch...
