Sie war die Beste in einer kampfstarken Thum-Herolder Mannschaft: Torhüterin Katharina Loos. Hier wehrt sie einen Ball der Chemnitzerin Juliette Leuschner ab.
Sie war die Beste in einer kampfstarken Thum-Herolder Mannschaft: Torhüterin Katharina Loos. Hier wehrt sie einen Ball der Chemnitzerin Juliette Leuschner ab. Bild: Thomas Fritzsch
Annaberg
Fußball-Landespokal: Erzgebirgerinnen verlieren nach großem Kampf
Redakteur
Von Sandra Häfner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nur zwei Tore gelingen den Frauen des CFC beim ESV Eintracht Thum-Herold. Nach Verletzungspech und Abstieg hat sich die Mannschaft neu formiert. Der Trainer gibt ein klares Saisonziel aus.

Auf dem Papier waren die Rollen im Viertelfinale des Sachsen-Pokals der Frauen klar verteilt: Da der Tabellen-Vierte der Sachsenklasse Süd/West, dort der Tabellenführer der Landesliga. Doch das Ergebnis nach 90 Minuten fiel weit weniger deutlich aus. 2:0 gewannen die Frauen des Chemnitzer Fußballclubs gegen den ESV Eintracht Thum-Herold.
