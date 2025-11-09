Fußball-Landespokal: Erzgebirgerinnen verlieren nach großem Kampf

Nur zwei Tore gelingen den Frauen des CFC beim ESV Eintracht Thum-Herold. Nach Verletzungspech und Abstieg hat sich die Mannschaft neu formiert. Der Trainer gibt ein klares Saisonziel aus.

Auf dem Papier waren die Rollen im Viertelfinale des Sachsen-Pokals der Frauen klar verteilt: Da der Tabellen-Vierte der Sachsenklasse Süd/West, dort der Tabellenführer der Landesliga. Doch das Ergebnis nach 90 Minuten fiel weit weniger deutlich aus. 2:0 gewannen die Frauen des Chemnitzer Fußballclubs gegen den ESV Eintracht Thum-Herold. Auf dem Papier waren die Rollen im Viertelfinale des Sachsen-Pokals der Frauen klar verteilt: Da der Tabellen-Vierte der Sachsenklasse Süd/West, dort der Tabellenführer der Landesliga. Doch das Ergebnis nach 90 Minuten fiel weit weniger deutlich aus. 2:0 gewannen die Frauen des Chemnitzer Fußballclubs gegen den ESV Eintracht Thum-Herold.