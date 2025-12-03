Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ganz unterschiedliche Gefühlswelten erlebten Neudorfs David Ludwig (l.) und Thalheims Rico Hesse am Wochenende.
Ganz unterschiedliche Gefühlswelten erlebten Neudorfs David Ludwig (l.) und Thalheims Rico Hesse am Wochenende. Bild: André März
Ganz unterschiedliche Gefühlswelten erlebten Neudorfs David Ludwig (l.) und Thalheims Rico Hesse am Wochenende.
Ganz unterschiedliche Gefühlswelten erlebten Neudorfs David Ludwig (l.) und Thalheims Rico Hesse am Wochenende. Bild: André März
Annaberg
Fußball: Neudorfer lassen es krachen und ein vier Dreierpacks in Thalheim
Von Frank Grunert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wie befürchtet, hat Petrus für zahlreiche Absagen im Kreisfußball gesorgt. Bei den Partien, die ausgetragen wurden, gab es für die Zuschauer aber einige Tore zu sehen.

Satz mit X? Das war wohl nix! Zumindest beim Blick auf die meisten Fußballplätze im Kreis sind Platzwarte und -kommissionen am Wochenende zu dem Schluss gekommen, dass ein regulärer Spielbetrieb nur an wenigen Orten möglich sei. Nur 15 der 35 Partien im Männerbereich fanden statt – dort wo gespielt wurde, waren aber zahlreiche Treffer zu...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.10.2025
2 min.
Fußball-Erzgebirgsliga: Spitzentrio zeigt sich torhungrig
Anthony Kautzsch (l.), hier gegen Drebachs Paul Gärtner, setzte den Schlusspunkt beim 5:0-Sieg des SV Neudorf in Drebach.
Jeweils fünf Tore haben die ersten Drei der Tabelle am Wochenende erzielt. Im Tabellenkeller gab es währenddessen dagegen wenig zu feiern.
Frank Grunert
16:05 Uhr
1 min.
Auto abschleppreif nach Unfall in Mühltroff
Autos sind in Mühltroff zusammengestoßen.
Ein 79-Jähriger hat das Vorfahrtsrecht einer 49-Jährigen missachtet. Was die Folgen waren.
Lutz Kirchner
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
24.11.2025
3 min.
Neudorfer Fußballer schlagen in der Nachspielzeit zurück
Paul Gräbner, der hier gegen Neudorfs Bastian Schmiedl den Ball abschirmt, brachte die Thalheimer Reserve im Spitzenspiel in Führung.
Am Wochenende hat in der Erzgebirgsliga witterungsbedingt nur an abgespecktes Programm stattgefunden, doch zumindest das Spitzenspiel zwischen Thalheim II und dem SV Neudorf konnte ausgetragen werden. Zumindest der Spielverlauf war dem eines Topspiels würdig.
Frank Grunert
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
16:02 Uhr
1 min.
Unfall am Autobahnkreuz: Stau auf A 4 und A 72 bei Chemnitz
Auf der A 4 gab es einen Auffahrunfall mit mehreren Lkw.
Ein Unfall am Kreuz Chemnitz sorgt für kilometerlangen Rückstau auf beiden Autobahnen.
Erik Anke
Mehr Artikel