Fußball, Ringen, Volleyball: Was sportlich geboten wird am Wochenende in Stollberg und Umgebung

Die Fußballer des FC Stollberg wollen am Sonntag Sachsenklasse-Spitzenreiter Schöneck die erste Saisonniederlage beibringen. Wer andere Disziplinen bevorzugt, wird im Zwönitz, Lugau und Hormersdorf fündig.

Der November gilt vielen als der hässlichste und trostloseste Monat des Jahres. Doch im Sport kann davon keine Rede sein. Gerade jetzt, da viele Outdoor-Aktivitäten zum Erliegen kommen, geht es richtig zur Sache, herrscht Hochbetrieb in den Hallen und auf den Fußballplätzen. Auch in der Region Stollberg. „Freie Presse“ gibt einen...