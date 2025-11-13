Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Michael Neubert (l), der in Irland arbeitet, kann seinem FC Stollberg zurzeit nur sporadisch helfen – wie hier zuletzt beim Heimsieg gegen den Oelsnitzer FC.
Michael Neubert (l), der in Irland arbeitet, kann seinem FC Stollberg zurzeit nur sporadisch helfen – wie hier zuletzt beim Heimsieg gegen den Oelsnitzer FC. Bild: Ramona Schwabe/Archiv
Auf Krzysztof Sadowik (oben) mussten die Lugauer die gesamte bisherige Saison verzichten. Gegen Artern soll der Pole am Samstag sein Comeback geben.
Auf Krzysztof Sadowik (oben) mussten die Lugauer die gesamte bisherige Saison verzichten. Gegen Artern soll der Pole am Samstag sein Comeback geben. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Starker Block: Tina Bieligk (l.) und Christiane Maul vom SV Germania Hormersdorf wollen ihren Gegnerinnen am Samstag das Fürchten lehren.
Starker Block: Tina Bieligk (l.) und Christiane Maul vom SV Germania Hormersdorf wollen ihren Gegnerinnen am Samstag das Fürchten lehren. Bild: Ralf Wendland
Stollberg
Fußball, Ringen, Volleyball: Was sportlich geboten wird am Wochenende in Stollberg und Umgebung
Redakteur
Von Jürgen Werner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Fußballer des FC Stollberg wollen am Sonntag Sachsenklasse-Spitzenreiter Schöneck die erste Saisonniederlage beibringen. Wer andere Disziplinen bevorzugt, wird im Zwönitz, Lugau und Hormersdorf fündig.

Der November gilt vielen als der hässlichste und trostloseste Monat des Jahres. Doch im Sport kann davon keine Rede sein. Gerade jetzt, da viele Outdoor-Aktivitäten zum Erliegen kommen, geht es richtig zur Sache, herrscht Hochbetrieb in den Hallen und auf den Fußballplätzen. Auch in der Region Stollberg. „Freie Presse“ gibt einen...
