Fußball, Sachsenpokal: Tannen und FCS gehen auf Reisen

Eher knifflige Aufgaben haben der SV Tanne Thalheim und der FC Stollberg in der 1. Runde des Fußball-Sachsenpokals vor der Brust. Bei der Auslosung am Montagnachmittag in Leipzig brachte die Losfee Madlen Straube - beim SFV für die Qualifizierung im Frauen- und Mädchenfußball verantwortlich - den beiden Teams nur bedingt Glück.