Ohne Punktverlust sicherten sich die Zschopauer Fußballerinnen den Titel. Nun wagen sie den Wechsel vom Klein- aufs Großfeld.
Ohne Punktverlust sicherten sich die Zschopauer Fußballerinnen den Titel. Nun wagen sie den Wechsel vom Klein- aufs Großfeld. Bild: KVF Erzgebirge
Ohne Punktverlust sicherten sich die Zschopauer Fußballerinnen den Titel. Nun wagen sie den Wechsel vom Klein- aufs Großfeld.
Ohne Punktverlust sicherten sich die Zschopauer Fußballerinnen den Titel. Nun wagen sie den Wechsel vom Klein- aufs Großfeld. Bild: KVF Erzgebirge
Zschopau
Fußballerinnen aus dem Erzgebirge schlagen neues Kapitel auf und starten mit einem Pokalkracher
Von Frank Grunert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Fußballerinnen der BSG Motor Zschopau sind bereit für die Landesklasse. Mit einer perfekten Bilanz in der vergangenen Saison und Talenten im Kader will das Team in der neuen Spielklasse bestehen. Ein Lernjahr steht bevor, aber der Blick geht nach vorn.

Ein neues Abenteuer beginnt für die Fußballerinnen der BSG Motor Zschopau. Nach zwei Meistertiteln in Folge wagen die Motorradstädterinnen den Sprung von der Erzgebirgsliga in die Landesklasse und damit auch vom Halb- aufs Großfeld. Damit ist die BSG nach dem FC Erzgebirge, dem ESV Eintracht Thum-Herold und Motor Marienberg der vierte Verein...
